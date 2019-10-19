Çin-Türkiye Kültürel İletişim Forumu İstanbul'da düzenlendi

19.10.2019 14:02

Forum, Çin'in Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu, Çin Yabancı Diller Yayın İdaresi (CIPG) ve Turkuvaz Medya Grubu tarafından ortaklaşa organize edildi.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, forumda yaptığı konuşmada Türkiye'ye giden Çinli turistlerin sayısının gittikçe artmasının iki ülke halkları arasındaki karşılıklı anlayışı artırdığını kaydetti.

Ersoy, Türkiye ve Çin'in Kuşak ve Yol girişimi çerçevesinde stratejik işbirliğini geliştirirken, enerji, ekonomi, kültür ve ulaşım alanlarındaki işbirliğini de derinleştirmekte olduklarını vurguladı.

Çin Yabancı Diller Yayın İdaresi Başkanı Du Zhanyuan, Çin ve Türkiye arasındaki karşılıklı anlayış, iletişim ve paylaşımın artırılması için aktif çaba göstereceklerine dikkat çekti. Du, CIPG'nin uluslararası iletişim yeteneğini sürekli yükselterek yeni dönemde gerçek Çin'i dünyaya daha iyi ve kapsamlı bir şekilde tanıtacaklarını, Çin'in dünyaya açılmasına ve dünyanın Çin'i anlamasına daha büyük katkıda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, yaptığı konuşmada, son yıllarda Çin ve Türkiye arasındaki kültürel iletişim platformlarının çeşitlendiğini ve iki ülke arasında stratejik işbirliği ilişkilerinin gelişmesini hızlandıran önemli bir motivasyon haline geldiğini belirtti.

Kaynak: Bültenler