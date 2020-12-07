Çin, Türkiye'den yola çıkan ilk ihracat treninden memnun
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çin, Türkiye'den yola çıkan ilk ihracat treninden memnun

07.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:01
Çin, Türkiye'den yola çıkan ilk ihracat treninden memnun

Çin Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den Çin'e ürün taşıyan ve 8 bin 693 kilometre yol katedecek ilk ihracat trenini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den Çin'e ürün taşıyan ve 8 bin 693 kilometre yol katedecek ilk ihracat trenini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Türkiye'den Çin'e ürün taşıyan ilk ihracat trenine ilişkin haberleri takip ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin Çin'e ilk ihracat trenini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul'dan 4 Aralık'ta yola çıkan trenin, 12 gün sürecek yolculuğun ardından Çin'in tarihi İpek Yolu'nun başlangıcı kabul edilen Şian kentine ulaşmasını beklediklerini dile getiren Hua, Türkiye'nin Çin'e giden treni işletmesinin, Çin'in dışa açılım politikasına ve dünyaya sunduğu fırsatlara bağlı kaldığını tümüyle gösterdiğini ifade etti.

Hua, yeni kalkınma modeli altında Çin'in pazar potansiyelinin daha da geliştirileceğine ve dünyanın geri kalanı için daha fazla talep yaratılacağına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin Çin'e ihraç ürünleri taşıyan treninin, ekonomik toparlanmayı canlandıracağına, ulaşım, ticaret ve kültür alanındaki bağları güçlendireceğine ve güzergah üzerindeki ülkelerin halklarına daha iyi hizmet edeceğine inanıyoruz. Bütün ülkelerin 'Çin fırsatını' yakalamasını ve Çin ile kazan kazan temelinde karşılıklı iş birliğini güçlendirerek ilerletmelerini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul'dan cuma günü Çin'e uğurlanan tren, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol katedecek.

Tren, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeden geçerek yükünü Çin'e ulaştıracak. 42 konteynır taşıyan tren Çin'e beyaz eşya götürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

İlgili Haberler

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ilk blok ihracat treni, Kayseri Tren Garı'na giriş yaptı
Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ilk blok ihracat treni, Kayseri Tren Garı'na giriş yaptı
Türkiye'den Çin'e giden ilk İhracat Treni Ankara Gar'ında
Türkiye'den Çin'e giden ilk İhracat Treni Ankara Gar'ında
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Ankara'ya ulaştı (2)
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Ankara'ya ulaştı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Muhsin Fahrizade Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Öner Erkan Sezen Aksu Aleyna Tilki Gonca Vuslateri
Spor Sörloth Erol Bulut Sinan Gümüş Yılmaz Vural Mbaye Diagne
Tüm Haberler Kız Adana Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çin, Türkiye'den yola çıkan ilk ihracat treninden memnun - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 16:36:19. #1.15#
title