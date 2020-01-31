Çin, Türkiye'deki firmalardan 200 milyon maske talebinde bulundu
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Çin, Türkiye'deki firmalardan 200 milyon maske talebinde bulundu

Çinli yetkililerin, ülkede ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgınının ardından artan yüz maskesi ihtiyacı nedeniyle son 10 gün içinde Türkiye'deki medikal firmalardan 200 milyon maske talebinde bulunduğu öğrenildi.

31.01.2020 12:07 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:07
Çin, Türkiye'deki firmalardan 200 milyon maske talebinde bulundu

Çinli yetkililerin, ülkede ortaya çıkan yeni tip (2019-nVoC) salgınının ardından artan yüz maskesi ihtiyacı nedeniyle son 10 gün içinde 'deki medikal firmalardan 200 milyon maske talebinde bulunduğu öğrenildi.


Koronavirüsle ilgili alınan tedbirlerin başında maske kullanımı geliyor. Dünyanın en büyük maske üreticilerinden Çin, ülkede salgına dönüşen virüs sonrası bu ihtiyacı iç piyasadan karşılayamayınca yurt dışına yöneldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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