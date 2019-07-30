Çin, toplama kamplarındaki Uygurların yüzde 90'ının serbest bırakıldığını iddia etti

Çin yönetimi, Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında tutulan Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara mensup kişilerin büyük çoğunluğunun 'evlerine döndüğünü' iddia etti.

Çin Komünist Partisi iktidarının Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne (Doğu Türkistan) atadığı Vali Şöhret Zakir ve Vali Yardımcısı Alken Tuniaz, başkent Pekin'de basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle