Çin, Tokyo, İstanbul ve Çankaya

Nüfus üzerine yapılan araştırmalar 1,5 milyara yaklaşan nüfusuyla Çin'in dünyanın en kalabalık ülkesi olduğunu ortaya çıkarırken, dünya nüfusunun neredeyse beşte birinin Çin'de yaşadığı belirlendi. Interpress'in yapmış olduğu incelemeye göre, Türkiye'nin ise Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 79,6 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 19. ülkesi olduğu tespit edildi. 2050 yılında Çin'i geçmesi beklenen Hindistan ise 1,3 milyarlık nüfusu ile ikinci sırada geliyor. Hindistan'ın nüfusu, üçüncü sıradaki ABD'nin 4 katına denk gelirken ABD nüfusu ise 324 milyon olarak saptandı.

EN KALABALIK ŞEHİR TOKYO…

Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre 38,1 milyon kişilik nüfusuyla Japonya'nın başkenti Tokyo'nun dünyanın en kalabalık şehri olduğu ortaya çıktı. Tokyo bu nüfusuyla Irak, Kanada, Avustralya, Hollanda dahil olmak üzere dünyadaki 165 ülkeden daha kalabalık yani daha fazla nüfusa sahip olmasıyla dikkat çekerken, sadece 36 ülkenin nüfusunun Tokyo şehrinin nüfusunu geçtiği belirlendi. Tokyo'yu 26,5 milyonluk nüfusuyla Hindistan'ın en büyük şehri olan Delhi takip ederken, üçüncü sırada ise 24,5 milyon nüfusuyla Çin'in Şangay kentinin yer aldığı tespit edildi. Avrupa'nın en kalabalık şehri ünvanını da elinde bulunduran İstanbul ise 14,8 milyonluk nüfusuyla dikkat çekiyor.

AVRUPA'NIN EN KALABALIK ŞEHRİ İSTANBUL…

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin nüfusu 79,8 milyon olarak tespit edilirken, İstanbul ise 14,8 milyonluk nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık şehri olarak öne çıktı. İkinci sırada 5,3 milyon nüfusuyla Ankara yer alırken, en kalabalık üçüncü ilimiz ise 4,2 milyon nüfusuyla İzmir olarak saptandı. Nüfus yoğunluğu bakımından bu şehirlerimizi sırasıyla Bursa, Antalya, Adana, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kocaeli illerinin takip ettiği tespit edildi.

EN KALABALIK İLÇELER ÇANKAYA, KEÇİÖREN VE ŞAHİNBEY…

Türkiye'nin nüfus bakımından en büyük ilçelerine baktığımızda ilk sırayı 1 milyona yaklaşan nüfusuyla başkent Ankara'nın Çankaya ilçesinin aldığı ortaya çıktı. İkinci sırada yine Ankara'nın Keçiören ilçesi yer alırken, en kalabalık üçüncü ilçemiz ise Gaziantep'in Şahinbey ilçesi oldu. Türkiye'nin nüfusu en kalabalık diğer ilçelerinin sıralaması ise Bursa/Osmangazi, Adana/Seyhan, İstanbul/Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Gaziantep/Şehitkamil ve İstanbul/Ümraniye olarak tespit edildi.