Çin, "Tienhui-2" yer gözlem uydularını uzaya fırlattı
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Çin, "Tienhui-2" yer gözlem uydularını uzaya fırlattı

Çin, 'Tienhui-2' yer gözlem uydularını uzaya fırlattı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Çin, Tienhui-2 yer gözlem uydularının ikinci grubunu uzaya gönderdi.

Çin, Tienhui-2 yer gözlem uydularının ikinci grubunu uzaya gönderdi.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Tienhui 2-02 adı verilen uydu grubu, Long March 4B roketiyle ülkenin kuzeyindeki Şansi eyaletinde bulunan Taiyüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Adı Çincede "gökleri çizmek" anlamına gelen Tienhui uydularının ikinci neslinin ilk grubu 29 Nisan 2019'da fırlatılmıştı.

Tienhui uyduları, haritalama, tarım, bilimsel deneyler, toprak kaynaklarının araştırılması ve doğal afetlerden korunma işlevleri için kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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