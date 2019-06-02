Çin ticaret savaşlarında ABD'yi suçladı: Geri adım atmayacağız
ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarında Pekin yönetimi geri adım atmayacaklarını belirterek Washington'u suçladı. Komunist Parti kabine sözcüsü yaptığı açıklamada ABD ile yapılan 11 ayrı görüşmede Çin'in sözünü tuttuğunu, ancak karşı tarafın 3 defa sözünden caydığını belirtti.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarında Pekin yönetimi geri adım atmayacaklarını belirterek Washington'u suçladı.
Komunist Parti kabine sözcüsü yaptığı açıklamada ABD'li yetkililerle yapılan 11 ayrı görüşmede Çin'in sözünü tuttuğunu, ancak karşı tarafın 3 defa sözünden cayarak yeni gümrük tarifleri ve diğer şartlar öne sürdüğünü kaydetti. Çinli kabine sözcüsü "ABD'li yetkililere ne kadar fazla ültimatom verildiyse daha fazlasını istediler" dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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