Çin ticaret müzakerelerinde ABD ile orta yolda buluşmayı umuyor

14.10.2019 15:00

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin-ABD ticaret müzakerelerinde Washington yönetimiyle orta yolda buluşmayı ve tartışmaların karşılıklı saygı çerçevesinde çözülmesini umduklarını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında "ABD'nin Çin ile orta yolda buluşmasını, iki ülke liderlerinin belirlediği prensipler doğrultusunda ortak çaba harcamasını, eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde birbirinin endişelerini uygun şekilde çözmesini umuyoruz." dedi.

ABD ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişmesini temenni ettiklerini dile getiren Gıng, geçen hafta Washington'da yapılan 13'üncü müzakerenin yapıcı geçtiğini söyledi.

Gıng, "İki taraf bu müzakerelerde ortak endişelere konu olan ticari ve ekonomi meselelerine ilişkin samimi, etkili ve yapıcı müzakereler yürüttü, ziraat, fikri mülkiyet haklarının korunması, kur, finansal hizmetler, geniş ticari iş birliği, teknoloji transferi, gerginliklerin çözümü gibi alanlarda önemli ilerleme kaydetti. İki taraf sonraki müzakerenin ayarlanmasını ele aldı, nihai anlaşmaya yönelik ortak çalışma yürütmek için fikir birliğine vardı." diye konuştu.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, cuma günü başkent Washington'da Çin-ABD ticaret müzakereleri çerçevesinde temaslarda bulunmuştu.

Müzakereler sonrası Başbakan Yardımcısı Liu'yu kabul eden ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD'den 40 ila 50 milyar dolarlık tarım ürünü ithal etmeyi, fikri mülkiyet haklarına koruma getirmeyi ve finansal hizmetler ile döviz kuru konusunda ödünler vermeyi kabul ettiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA