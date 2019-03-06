Çin Ticaret Bakanı Shan: Ticaret Görüşmeleri Zor ve Yorucu

– Çin Ticaret Bakanı Zhong Shan, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin, en büyük iki ekonomi arasındaki büyük farklılıklar nedeniyle, "çok zor" ve "yorucu" olduğunu söyledi.

Görüşmelerin zor olmasının nedenini iki ülkenin kültürleri, kurumları ve gelişmişlik düzeyleri arasında büyük farklılıklar olmasına bağlayan Shan, "İki taraf da bir uzlaşıya varabilmek için oldukça çok çaba harcıyor; bu yüzden görüşmeler de oldukça zorlu geçiyor" dedi ve iki ülke arasındaki ticaret görüşmeleri hakkında yorum yapan ilk Çinli yetkili oldu.

Shan, görüşmelerin yorucu geçmesinin nedeni olarak görüşmlerin zamanlamalarının kısıtlı olmasını gösterdi ve "Görüşmeler ilk olarak iki gün olarak planlanmıştı; ancak, iki gün daha uzatıldı. Buna rağmen zamanımız oldukça kısıtlıydı. Ekibimiz gece gündüz çalıştı" dedi.

Şubat ayında bir Washington ziyareti yapan Çinil delegeler arasında bulunan Shan, görüşmelerin "verimli" geçtiğini belirtti ve iki tarafa da, "ticaret görüşmelerine gereken değeri" verme çağrısı yaptı. - İstanbul

Kaynak: DHA