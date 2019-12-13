Çin: Ticaret anlaşması için koşul karşılıklı saygı

13.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:27

– Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ABD ve Çin arasında imzalanması planlanan ticaret anlaşmasının karşılıklı saygıya dayanması gerektiğini söyledi.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada anlaşmanın iki taraf için de faydalı olması gereğine işaret edilmişti.Açıklamalar, ABD'nin anlaşmanın ilk aşamasının neredeyse hazır olduğuna yönelik açıklamalarına karşılık Çin'den hiçbir açıklama gelmediği basında yer bulduktan sonra yapıldı.

Kaynak: DHA

- İstanbul