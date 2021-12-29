Çin, "Tianhui-4" uydusunu fırlattı - Haberler
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Çin, "Tianhui-4" uydusunu fırlattı

Çin,
AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Çin'in "Tianhui-04" uydusunu başarıyla fırlattığı bildirildi.

Çin'in "Tianhui-04" uydusunu başarıyla fırlattığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketi ile ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatma Pekin saatiyle 19.13'te gerçekleşti ve planlanan yörüngeye girdi.

Söz konusu fırlatmanın "Uzun Yürüyüş" roket serisinin 404. görevi olduğu aktarıldı.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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