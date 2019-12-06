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Çin Tesla'yı devlet teşviği listesine ekledi

Çin Sanayi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, devlet teşviği yapılacak araçlar listesine Shanghai'da üretilen Tesla Model 3'ü ekledi.

06.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:43
Çin Tesla'yı devlet teşviği listesine ekledi
– Çin Sanayi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, devlet teşviği yapılacak araçlar listesine 'da üretilen Tesla Model 3'ü ekledi.

Çin'de üretilen aracın henüz hangi yardım kapsamına dahil edileceği açıklanmazken, Tesla Çin'de üretilen Model 3'ün 25 Ocak tarihinden itibaren teslimatlara hazır olacağını duyurdu.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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