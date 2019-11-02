Cin Tepesi Filmi
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Fatih ile Furkan paranormal olayları araştıran iki gençtir. Halk tarafından Cin Tepesi olarak adlandırılan bir bölgede cin görüntüleri elde eden ikili, kameraları kaydetmeyince profesyonel bir ekipten yardım almaya karar verir. Fatih ve Furkan başlarına gelen olayları kaydetmek için profesyonel ekip ile birlikte yeniden Cin Tepesi’ne doğru yola koyulur. Kendilerini tehlikeye atarak cinin olduğu bölgeye gidip gerekli olan hazırlıkları yapan ikili beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalır.
Gerçek olayların anlatıldığı Cin Tepesi’nin yönetmen koltuğunda Fatih Hasanoğlu ve Furkan Düzen oturuyor. Görüntü yönetmenliğini Cihan Kahraman’ın üstlendiği korku türündeki filmin müzikleri ise Gürkan Çakıcı’ya ait.
Yönetmen: Fatih Hasanoğlu, Furkan Düzen
Senaryo: Furkan Düzen
Oyuncular: Biray Dalkıran, Furkan Düzen, Fatih Hasanoğlu
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Cin Tepesi
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 81 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 16.11.2018
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