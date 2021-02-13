Çin televizyonunda yayınlanan "Çin Yeni Yılı" kutlamalarındaki ırkçı tiplemeler tepkiye yol açtı
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Çin televizyonunda yayınlanan "Çin Yeni Yılı" kutlamalarındaki ırkçı tiplemeler tepkiye yol açtı

13.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:37
Çin televizyonunda yayınlanan

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), yayınladığı "Çin Yeni Yılı" kutlamaları programındaki ırkçı tiplemeler nedeniyle büyük tepki aldı.

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), yayınladığı "Çin Yeni Yılı" kutlamaları programındaki ırkçı tiplemeler nedeniyle büyük tepki aldı.

Geleneksel 12 hayvanlı ay takvimine göre, 12 Şubat'ta "Fare Yılı"nı geride bırakarak "Öküz Yılı"na giren Çin'de, yeni yıl TV'lerde hazırlanan şovlara da sahne oluyor.

Al Jazeera'nin haberine göre, CCTV'de 11 Şubat'ta yayınlanan ve yüz milyonlarca kişi tarafından izlenen şovda, Çinli dansçıların, geleneksel Afrikalı kıyafetleri giyip, yüzlerini siyaha boyaması büyük tepki çekti.

Sosyal medya platformu Weibo'ya yazan kullanıcılardan biri, "Yeni yıl galası direktör ekibi aptal olduğu kadar gaddar da. Afrikalılarla dalga geçmek için yüzlerini siyaha boyayan Çinlilerle, Asyalılarla dalga geçmek için gözlerini çekip gerdiren beyazlar arasında bir fark var mı?" eleştirisinde bulundu.

Çin'deki Afrikalıların haklarını savunan aktivist grup "Black China Caucus" Twitter'da, "Uygulamayı destekleyenler, dansçıların kendilerini siyaha boyamasının bir empati olduğunu ve gerçeği yansıttığını savunuyor fakat bu hareketi Afrikalıları taklit etmek konusunda uzun geçmişi olan, saplantılı tek tipleme ve karikatürleştirme geleneğinden ayırmak zor. Gelecek yıl, organizatörlerin bu uygulamayı sona erdirmelerini ve Çin'in birçok yerinde yaşayan binlerce siyahı işe almaya karar vermelerini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğin başka bir bölümünde de Çinli dansçıların antik Mısır'a ait kostümler giymelerini ve geleneksel İspanyol kıyafetleri kullanmalarını eleştiren bir gazeteci, şovu "diğer kültürlerin kaba şekilde sahiplenilerek tasvir edilmesi" olarak niteledi.

Çinli aktris Lou Naiming'in 2018'de rol aldığı bir skeç de bu yılki gala ile benzer tepkilere neden olmuştu.

Galada rengarenk bir kıyafetle sahneye çıkan Lou, yüzü ve kolları kahverengiye boyanmış halde başında bir meyve sepeti taşırken, yanında da maymun kostümü giymiş biri vardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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