Çin, televizyonda "efemine tarzı", "siyaseten yanlış ve ahlak dışı davranışları" yasaklayacak
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Çin, televizyonda "efemine tarzı", "siyaseten yanlış ve ahlak dışı davranışları" yasaklayacak

Çin, televizyonda 'efemine tarzı', 'siyaseten yanlış ve ahlak dışı davranışları' yasaklayacak
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Çin hükümeti, televizyonlarda topluma ve gençlere kötü örnek teşkil eden program içeriklerini yasaklayacağını açıkladı.

Çin hükümeti, televizyonlarda topluma ve gençlere kötü örnek teşkil eden program içeriklerini yasaklayacağını açıkladı.

Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi (NRTA), yayımladığı yönergede, televizyon programlarında "efemine tarza sahip" erkek sunucu ve icracılara yer verilmeyeceğini, "siyaseten yanlış ve ahlak dışı davranışları teşvik eden" programların yasaklayacağını belirtti.

Yayıncıların programlarında gençlere şöhrete ve servete özenti, hayranlık kültürü aşılayan tarzlara yer vermekten kaçınmaları gerektiğinin vurgulandığı yönergede, bunlar yerine "geleneksel Çin kültürünü, devrimci kültürü ve ileri sosyalist kültürü teşvik etmeleri gerektiği" vurgulandı.

Yönergede programcıların kostümler, makyaj ve icra tarzları bakımından "doğru estetik yönelime" sahip olması gerektiği belirtilerek "Efemine tarz gibi anormal estetik tercihleri boykot etmeliyiz." ifadelerine yer verildi.

Televizyonda yer verilen sunucu ve icracıların siyaseten ve ahlaken doğru konumdaki kişilerden seçilmesi gerektiğine dikkat çekilen yönergede, "Siyasal duruşu yanlış olan, partiyi (Çin Komünist Partisi) ve ülkeyi desteklemeyen kişilere yer vermemelisiniz. Yasaları ve kuralları ihlal eden, sosyal adalet ve eşitlik kırmızı çizgisine karşı çıkan, kamu düzeni ve ahlakını tehdit eden, etik dışı sözler ve eylemler içindeki kişilere yer vermemelisiniz." denildi.

Hükümet daha önce de internet, sosyal medya ve veri güvenliği denetimleri arttırmaya yönelik adımlar atmış, dün yürürlüğe giren düzenleme uyarınca 18 yaş altındakilerin internette oyun oynama süresini okul günleri dışında haftada 3 saat ile sınırlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Çin, televizyonda "efemine tarzı", "siyaseten yanlış ve ahlak dışı davranışları" yasaklayacak - Haberler
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