Çin, teknoloji devi şirketlere yönelik yeni anti-tekel yasalar getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çin, teknoloji devi şirketlere yönelik yeni anti-tekel yasalar getirdi

08.02.2021 10:51 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:55
Çin, teknoloji devi şirketlere yönelik yeni anti-tekel yasalar getirdi

Çin, büyük teknoloji şirketlerinin tekelci uygulamalarının önüne geçmek için yeni düzenlemeleri hayata geçirdi.

Çin, büyük teknoloji şirketlerinin tekelci uygulamalarının önüne geçmek için yeni düzenlemeleri hayata geçirdi.

BBC'nin haberine göre, Çin, teknoloji firmalarının rekabet karşıtı davranışlarının önüne geçmek için Kasım 2020'de taslak halini yayımladığı yasalar, bugün yürürlüğe girdi.

Çin, söz konusu uygulamayla "Alibaba" ve "JD.com" gibi e-ticaret devlerinin piyasadaki hakim konumlarını kötüye kullanmalarını engellemeyi amaçlıyor.

Çin Devlet Konseyine bağlı Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi (SAMR), yeni yasaların yürürlüğe girmesiyle fiyat sabitleme hamlelerini, yıkıcı fiyatlandırmayı ve makul olmayan ticaret uygulamalarını durdurmayı hedefliyor.

Söz konusu düzenlemeyle veri ve algoritmaların kullanılması yoluyla piyasanın manipüle edilmesinin önüne geçilmesi ve uygulamanın Alibaba'nın online ödeme iştiraki olan Ant Group ve Tencet'e bağlı WeChat gibi finansal teknoloji şirketlerini de kapsaması bekleniyor.

Vipshop şirketine 500 bin dolar para cezası kesildi

Öte yandan bugün SAMR tarafından yapılan açıklamada, yeni düzenleme kapsamında, e-ticaret sitesi "VIP.com"u işleten Vipshop şirketine haksız rekabet suçu işlediği gerekçesiyle yaklaşık 500 bin dolar para cezası kesildiği bildirildi.

SAMR, Aralık 2020'de Alibaba Grubu hakkında antitröst soruşturması başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özgür Özel Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Sezen Aksu Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çin, teknoloji devi şirketlere yönelik yeni anti-tekel yasalar getirdi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 10:56:18. #1.16#
title