Çin, Tayvan ve Hindistan'da okullar Kovid-19 gölgesinde açıldı
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Çin, Tayvan ve Hindistan'da okullar Kovid-19 gölgesinde açıldı

Çin, Tayvan ve Hindistan'da okullar Kovid-19 gölgesinde açıldı
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Çin, Tayvan ve Hindistan'da okullar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde açıldı.

Çin, Tayvan ve Hindistan'da okullar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde açıldı.

Xinhua'nın haberine göre, yeni eğitim dönemine başlanan Çin'de Kovid-19 salgınına karşı sıkı önlemler alındı.

Söz konusu önlemler kapsamında, okullara bir metrelik sosyal mesafe işaretleri asılırken, kızılötesi ısıölçer ve geçici gözlem bölgeleri oluşturuldu.

Tayvan

Kovid-19 vakaların azalma eğilimi gösterdiği Tayvan'da yeni eğitim dönemi başladı.

Salgın nedeniyle mayıs ayında kapanan ve eğitime çevrim içi devam etmek zorunda kalan Tayvan'da yeni vaka sayısının tek haneli rakamlara inmesinin üzerine okulların açıldığı bildirildi.

Alınan tedbirler kapsamında öğrencilerin oturduğu sıralar plastik bölmelerle ayırılacak ve öğrenciler yemeklerini tek başına ve kendi sıralarında yiyebilecek.

Hindistan

Hindistan'da yetkililer, yoğun Kovid-19 vakalarına rağmen 1 Eylül'de okulların 18 ay sonra kısmen açılmasına karar verdi.

Hindistan'da en az 6 eyaletteki okulların eylül boyunca kademeli olarak yeniden açılacağı bildirildi.

Salgına karşı alınan önlemler kapsamında, başkent Yeni Delhi'deki tüm öğretmenlerin aşılanması zorunla hale getirilirken, sınıfların doluluk oranı yüzde 50 ile sınırlandırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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