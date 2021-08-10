Çin, Tayvan temsilciliğine verilen onay nedeniyle Litvanya'daki büyükelçisini geri çağırdı
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Çin, Tayvan temsilciliğine verilen onay nedeniyle Litvanya'daki büyükelçisini geri çağırdı

Çin, Tayvan temsilciliğine verilen onay nedeniyle Litvanya'daki büyükelçisini geri çağırdı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Çin, Litvanya'nın, egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'ın kendi adıyla temsilcilik açmasına izin vermesi sebebiyle bu ülkedeki büyükelçisini geri çağırdığını açıkladı.

Çin, Litvanya'nın, egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'ın kendi adıyla temsilcilik açmasına izin vermesi sebebiyle bu ülkedeki büyükelçisini geri çağırdığını açıkladı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CTGN) haberine göre, Pekin yönetimi ayrıca Litvanya'nın da Çin'deki büyükelçisini geri çağırmasını istedi.

Karar, Litvanya hükümetinin, temsilciliğin "Tayvan Temsil Ofisi" adıyla kurulmasına onay vermesinin ardından geldi.

Tayvan hükümeti, diplomatik olarak Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanıyan ülkelerde "Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu" adıyla temsilcilikler kuruyor. Litvanya, ülkelerin çoğu gibi diplomatik olarak Taipei'yi değil Pekin'i tanıyor.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, 20 Temmuz'da Litvanya'da "Tayvan Temsil Ofisi" adıyla temsilcilik kuracağını duyurmuştu.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişimin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından, 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor. Pekin, Tayvan'ı diplomatik olarak tanıyan ülkelerle ilişkilerini donduruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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