Çin, Tayvan konusunda gerginlik yaşadığı Litvanya'ya desteği nedeniyle ABD'yi eleştirdi

Çin, Tayvan'ın ülkesinde temsilcilik açmasını onaylayan Litvanya'ya verdiği destek nedeniyle ABD'ye tepki gösterdi.

Çin basınına göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, günlük basın toplantısında, Litvanya'nın Tayvan'la ilişkileri ve ABD'nin bu ülkelere desteğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Vang, ABD'nin, Çin'i kontrol altına almak için Tayvan'ı kullandığını ve Litvanya'ya da bu amaçla destek verdiğini söyledi.

ABD tarafının, Litvanya'nın "tek Çin, tek Tayvan" yaratılması yönündeki eylemini savunduğunu kaydeden Vang, ABD'yi, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan "küçük bir kliği" bir araya getirmeye çalışmakla suçladı.

Sözcü Vang, ABD'yi tek Çin ilkesine bağlı kalmaya çağırırken, Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyen dış güçlerin ise başarıya ulaşamayacağını kaydetti.

Vang, söz konusu açıklamayı, ABD ve Alman diplomatların, dün, Çin'in Litvanya'ya yönelik baskısının yersiz olduğu yönündeki açıklamalarının ardından yaptı.

Çin- Litvanya ilişkileri, Vilnius'un Çin ile ihtilaflı Tayvan'ın ülkesinde kendi adıyla temsilcilik kurmasına onay vermesinin ardından gerilmişti.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, 20 Temmuz'da Litvanya'da "Tayvan Temsil Ofisi" adıyla temsilcilik kuracağını duyurmuş, Litvanya hükümeti, 9 Ağustos'ta temsilciliğin kurulmasına izin vermişti.

Çin, iznin ardından Litvanya'daki büyükelçisini geri çağırmış, Litvanya'dan da Pekin Büyükelçisini geri çağırmasını istemişti.

Pekin yönetimi, 21 Kasım'da Litvanya ile diplomatik ilişkilerinin derecesini düşürerek maslahatgüzar düzeyinde sürdürülmesi kararını almıştı.

Litvanya da diplomatlarının güvenliklerinden duyulan endişe nedeniyle 15 Aralık'ta Pekin Büyükelçiliğini kapattığını bildirmişti.

Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunan Çin, adanın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına yol açabilecek türden adımlara karşı çıkıyor.

Pekin, Tayvan hükümetinin müstakil diplomatik ilişkiler kurmasını, Birleşmiş Milletler'de (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesini engellemeye çalışıyor.

BM üyesi 13 ülke ile Vatikan'ın resmi olarak tanıdığı Tayvan, diplomatik olarak Pekin'i tanıyan ülkelerde "Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu" adıyla temsilcilikler kuruyor.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri

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