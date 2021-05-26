Çin, Tayvan'ın askeri açıdan Çin'le karşı karşıya gelme teşebbüsüne son vermesi gerektiğini belirtti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin, Tayvan'ın askeri açıdan Çin'le karşı karşıya gelme teşebbüsüne son vermesi gerektiğini belirtti

Çin, Tayvan'ın askeri açıdan Çin'le karşı karşıya gelme teşebbüsüne son vermesi gerektiğini belirtti
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Çin, F-16 savaş uçaklarını eğitim görevi için ABD'ye gönderen Tayvan'ın askeri açıdan Çin ile karşı karşıya gelme teşebbüsüne son vermesi gerektiğini bildirdi.

Çin, F-16 savaş uçaklarını eğitim görevi için ABD'ye gönderen Tayvan'ın askeri açıdan Çin ile karşı karşıya gelme teşebbüsüne son vermesi gerektiğini bildirdi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Çin Devlet Konseyi Tayvan İlişkileri Ofisi Sözcüsü Cu Fınglian, ülkesinin, ABD ve Tayvan arasındaki resmi alışverişin her türlüsüne karşı olduğunu kaydetti.

Cu, "Çin'in, ABD'yi 'Tek Çin' ilkesine ve üç Çin-ABD ortak bildirisine ciddiyetle uymaya, Tayvan'la ilgili sorunları ihtiyatlı ve düzgün şekilde ele almaya çağırıyor." ifadesini kullandı.

Tayvan dün 4 F-16 jetini eğitim görevi için ABD'ye göndermişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zıdong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 150 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 150 milyonu geçti
Pakistan Senatosu, Gazze ablukasının kaldırılması için dünyaya İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu
Pakistan Senatosu, Gazze ablukasının kaldırılması için dünyaya İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu
ABD, Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açıyor
ABD, Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Volkan Bozkır Mustafa Şentop Süleyman Soylu Binali Yıldırım İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Hadise Deniz Çakır Burak Sergen
Spor Ali Koç Ersun Yanal Şenol Güneş Meltem Hocaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çin, Tayvan'ın askeri açıdan Çin'le karşı karşıya gelme teşebbüsüne son vermesi gerektiğini belirtti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 12:52:04. #1.11#

title