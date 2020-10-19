Çin-Tayvan anlaşmazlığı nedeniyle Fiji'de tarafların diplomatları kavgaya tutuştu
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Çin-Tayvan anlaşmazlığı nedeniyle Fiji'de tarafların diplomatları kavgaya tutuştu

19.10.2020 21:47 | Son Güncelleme: 19.10.2020 21:50
Çin-Tayvan anlaşmazlığı nedeniyle Fiji'de tarafların diplomatları kavgaya tutuştu

Çin ve Tayvan diplomatlarının Fiji'deki bir etkinlik sırasında kavgaya tutuştuğu bildirildi.

Çin ve Tayvan diplomatlarının Fiji'deki bir etkinlik sırasında kavgaya tutuştuğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, olay 8 Ekim'de Tayvan'ın Fiji'deki ticaret ofisinin, Suva'da lüks bir otelde düzenlediği "ulusal gün" resepsiyonu sırasında meydana geldi.

100 kadar seçkin konuğun katıldığı resepsiyona davetsiz gelen 2 Çinli yetkilinin fotoğraflar çekmesi ve misafirler hakkında bilgi toplaması üzerine Tayvanlı bir diplomat tarafından uyarıldığı belirtildi.

Çinli yetkililerin kendilerini uyaran Tayvanlı diplomata saldırdığı, başından yaralanan diplomatın hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Çin'in Suva Büyükelçiliği ise "resmi görev için resepsiyonun verildiği mekan dışında bulunan personeline Tayvanlı yetkililerin tahrik edici biçimde davrandığını, bir Çinli diplomatı yaraladığını" iddia etti.

Fiji polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zıdong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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