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Çin Tayvan’a silah satan Amerikan şirketleriyle iş yapmayacak

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çinli şirketlerin Tayvan'a silah satışına karışan Amerikan şirketleriyle iş yapmayacağını bildirdi.

Çin Tayvan’a silah satan Amerikan şirketleriyle iş yapmayacak

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çinli şirketlerin Tayvan'a silah satışına karışan Amerikan şirketleriyle iş yapmayacağını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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