Çin Tayvan’a silah satan Amerikan şirketleriyle iş yapmayacak
Çin Dışişleri Bakanlığı, Çinli şirketlerin Tayvan'a silah satışına karışan Amerikan şirketleriyle iş yapmayacağını bildirdi.
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