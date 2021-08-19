Çin, tartışmalı Güney Çin Denizi'nde askeri tatbikat yapıyor
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Çin, tartışmalı Güney Çin Denizi'nde askeri tatbikat yapıyor

Çin, tartışmalı Güney Çin Denizi'nde askeri tatbikat yapıyor
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Çin, tartışmalı Güney Çin Denizi'nde askeri tatbikat yapmaya başladı.

Çin, tartışmalı Güney Çin Denizi'nde askeri tatbikat yapmaya başladı.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu tatbikatın dün başladığı, ülkenin güneyindeki Hainan eyaleti açıklarında yapılan tatbikatlar bitene kadar sivil teknelerin bölgeye girmesinin yasaklandığı bildirildi.

Güney Çin Denizi'nde devam eden askeri tatbikatların yarın sona ermesi bekleniyor.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede, başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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