Çin, Taliban'a "Afganistan'ın terör yatağı olmasını engelle" çağrısı yaptı - Haberler
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Çin, Taliban'a "Afganistan'ın terör yatağı olmasını engelle" çağrısı yaptı

AA, Betül Yürük - Güncel
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Çin, Taliban'a

BİRLEŞMİŞ Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Afganistan'daki güvenlik boşluğu nedeniyle terör tehdidinin arttığını belirterek, ülkenin tekrar "terör yatağı" olmasını engellemesi için Taliban'a çağrıda bulundu.

BİRLEŞMİŞ Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Afganistan'daki güvenlik boşluğu nedeniyle terör tehdidinin arttığını belirterek, ülkenin tekrar "terör yatağı" olmasını engellemesi için Taliban'a çağrıda bulundu.

Zhang, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Afganistan'dan yabancı güçlerin geri çekilmesinin güvenlik boşluğu yarattığını söyledi.

Bu durumun terör örgütlerinin genişlemesi için bir fırsat oluşturduğunu belirten Zhang, Çin'in bu durumdan son derece endişeli olduğunu vurguladı.

Zhang, Taliban'a terörle mücadele taahhütlerini yerine getirme ve ülkenin bir kez daha terör örgütlerinin üreme alanı haline gelmesini önleme çağrısında bulundu.

AA / Betül Yürük - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Afganistan, Taliban, Terör, Güncel, Haberler

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