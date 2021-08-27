Çin, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Çin, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır dahil pek çok ülke, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın yakınlarında meydana gelen bombalı saldırıları kınadı.

Çin, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır dahil pek çok ülke, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın yakınlarında meydana gelen bombalı saldırıları kınadı.

Çin, Avrupa ülkeleri, Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Kanada ve Hindistan dahil pek çok ülke Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında 90 kişinin hayatını kaybettiği ve 150 kişinin yaralandığı saldırıyı kınadı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, bugün düzenlenen basın toplantısında yaşanan olayları "Şoke edici" olarak nitelendirerek, saldırıları kınadı. Lijian, "Tarafların Afganistan'da sorunsuz bir geçiş süreci sağlanması, Afgan halkının ve ülkedeki yabancıların güvenliklerinin korunması için etkili tedbirler almasını umuyoruz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, "Kabil'deki terör saldırılarının mağdurların ailelerine başsağlığı mesajlarımızı iletiyoruz. Tahliye operasyonlarını yönetenler kahramanlardır. Risk altındaki Afganları korumak için tahliyemizi tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Afganlara yürekten dayanışmamızı iletiyoruz. Uluslararası toplum, insan hakları sağlamak için Afgan halkının yanındadır. Mümkün olduğu kadar insanları tahliye etmeye çalışıyoruz" dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise, "Afganistan'ın en kısa sürede istikrara kavuşmasını umuyoruz. Afgan halkını destekliyoruz. Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Bakanlık, bu saldırıların tüm dinlerle, ahlaki ve insani değerlerle bağdaşmadığının da altını çizdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin Afganistan'daki son gelişmeleri yakından takip ettiği ve saldırıları kınadığı vurgulanarak, "Bu eylemlerini kınıyoruz. Bütün dinlere ve insani değerlere aykırı olan, insanların güvenliğini, istikrarını tehdit eden terörizm eylemlerini reddediyoruz. Afganistan'da acil olarak güvenlik sağlanmalı" denildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, "Mısır hükümeti ve halkı Afganistan'daki korkunç terörizm eyleminde mağdur olan Afgan ve ABD askerlerine taziyelerini iletiyor. Mısır, her türlü terörizm, şiddete karşı verilen mücadeleyi destekliyor" ifadelerine yer verildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da, "Sadece Afganlar için değil, Kanada dahil uzun süredir Afgan halkına daha iyi bir gelecek dileyen ülkeler için çok zor bir gündü" diye konuştu.

Saldırıları kınayan Hindistan Dışişleri Bakanlığı, "Afganistan'daki saldırılar, dünyanın terörizme ve teröristlere karşı daha fazla işbirliği yapma gerekliliğini hatırlattı" açıklamasını yaptı. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı