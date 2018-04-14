Çin, Suriye Konusunda da ABD'nin Karşısında Yer Aldı

Çin Dışişleri Bakanlığı, "BM Güvenlik Konseyi'nin ilke ve normları bertaraf edilerek yapılan her tek taraflı askeri eylem BM'nin ilkelerine ve normlarına karşıdır, uluslararası hukuku ihlal eder" şeklinde açıklamada bulundu.

Çin, Suriye Konusunda da ABD'nin Karşısında Yer Aldı

Çin Dışişleri Bakanlığı, " BM Güvenlik Konseyi'nin ilke ve normları bertaraf edilerek yapılan her tek taraflı askeri eylem BM'nin ilkelerine ve normlarına karşıdır, uluslararası hukuku ihlal eder" şeklinde açıklamada bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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