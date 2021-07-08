Çin, su altı insansız hava aracına dair detayları açıkladı

Çin, özellikle "düşman" denizaltılarını hedef almak için tasarlanmış yeni insansız sualtı aracına dair detayları kamuoyuna açıkladı.

Çin, özellikle "düşman" denizaltılarını hedef almak için tasarlanmış yeni insansız sualtı aracına dair detayları kamuoyuna açıkladı.

Su altındaki hedefler için üretilen insansız hava aracının inşa projesinin 1990'lara dayandığı ifade edilirken, aracın özelliklerine dair detaylar geçen hafta akademik bir makalede paylaşıldı.

South China Morning Post'un haberinde, insansız hava aracının 10 yıl önce insandan arındırılmış Tayvan Boğazı'nda test edildiği ve "bir deniz aracını tespit etme, kaynağını belirlemek için yapay zeka kullanabilme ve bir torpido ile vurabilme" kapasitesine sahip olduğu bilgisi aktarıldı.

Söz konusu projenin, Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından finanse edildiği kaydedildi.

Çin'in insansız su altı aracının testine dair ayrıntıları neden şimdi açıkladığı bilinmediği vurgulanırken, Tayvan'la son zamanlarda yaşanan gerilimin bu kararda etkili olabileceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün