Çin, Stratejik Maden Kaynağı Aramalarını Hızlandıracak

Çin'den üst düzey bir ekonomik planlamacı Cuma günü (12/11/2021) yaptığı açıklamada, ülkesinin 2021-2025 yılları arasında petrol, doğal gaz, bakır, krom, tungsten, nadir toprak elementleri ile diğerleri de içerisinde olmak üzere stratejik maden kaynakları aramalarını hızlandıracağı bilgisini verdi.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, sözkonusu kaynaklara bağımlı bölgelerde kalkınmayı teşvik etme planını web sitesinde açıkladı.

Kaynak: miningweekly. com

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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