Çin Standartları Bütün Dünyayı Saracak: Geliyor Gelmekte Olan
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Çin Standartları Bütün Dünyayı Saracak: Geliyor Gelmekte Olan

Bilişim ve teknoloji alanında dünyanın en büyük küresel gücü olarak bilinen Çin, yeni standartlar ile birlikte bütün dünyayı sarmak istiyor.

Çin Standartları Bütün Dünyayı Saracak: Geliyor Gelmekte Olan
25.06.2020 05:57 | Son Güncelleme: 25.06.2020 06:00

Bilişim ve teknoloji alanında dünyanın en büyük küresel gücü olarak bilinen Çin, yeni standartlar ile birlikte bütün dünyayı sarmak istiyor.

Çin Standartları 2035 adı verilen ve bu yıl açıklanması beklenen Çin'in 15 yıllık yeni nesil teknoloji planları tüm dünyayı heyecanlandırdı. Özellikle de teknoloji alanında yeni standartlar belirlemek isteyen Çin, çalışmalarına hız verme taraftarı.

Çin standartları genel kabul görebilir

Bundan sadece 20 yıl kadar önce bile Çin malları genellikle kalitesiz ve değersiz görülüyordu. Şimdi ise ülke yeni bir standart ortaya koymak istiyor. Bu standartlar doğrultusunda üretim yapılacak ve bilişim sektörü bu standartlara göre şekillenecek.

ABD'nin Washington eyaletinde bulunan Bilgi Teknolojileri Sanayi Konseyi'nden (ITI) yapılan açıklamada, Çin Standartları 2035'in herkese cesaret verici nitelikte olduğu ifade edildi. Her ne kadar bu tür standartlar olumlu gibi görülse bile, henüz ABD yönetiminin nasıl bir tepki vereceği bilinmiyor. Fakat devam eden ticaret savaşları nedeniyle ABD muhtemelen Asya ülkelerini durdurmaya çalışacak.

Bildiğiniz üzere; ABD ve Çin arasında devam eden mücadelede bu tür ataklar Asya ülkelerinin elini güçlendiriyor. Elbette sadece olumsuz bir tablo olduğunu söylemek haksızlık olur. Aynı zamanda Çin, dünya genelinde kullanılan 4G sistemleri ile uyumlu bir standart yakalamak da istiyor. Bunu 5G için yaptığı son derece açık. Sizce Çin, böyle bir standart ortaya koyabilir mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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