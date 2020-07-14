Çin, son 4 yılda 89 kez Malezya kara sularına izinsiz girdi
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Çin, son 4 yılda 89 kez Malezya kara sularına izinsiz girdi

KUALA Çin'in, Güney Çin Denizi'ndeki Malezya kara sularına 2016'dan bu yana 89 defa izinsiz girdiği bildirildi.

Çin, son 4 yılda 89 kez Malezya kara sularına izinsiz girdi
14.07.2020 20:31 | Son Güncelleme: 14.07.2020 20:34

KUALA Çin'in, Güney Çin Denizi'ndeki Malezya kara sularına 2016'dan bu yana 89 defa izinsiz girdiği bildirildi.

Malezya Deniz Kuvvetleri'nin hazırladığı raporda, Çin ordusuna ait gemilerin Güney Çin Denizi'ndeki provokatif hareketlerinin kayıtları yayımlandı.

Raporda, Çin Sahil Güvenlik ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin, 2016'dan bu yana Malezya'nın Borneo Adasına bağlı Sabah ve Sarawak eyaleti kıyılarına toplam 89 kez izinsiz girdiği kaydedildi.

Bu girişlerin 72'sinin Sahil Güvenlik, 17'sinin de Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler tarafından yapıldığı raporda belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, rapora ilişkin açıklamada bulunmadı.

Malezya ile Çin arasındaki Güney Çin Denizi gerilimi, en son 9 Nisan'da Çin'e ait bir araştırma gemisinin Malezya kara sularına izinsiz girmesiyle yeniden gündeme gelmişti.

Olayın ardından Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, Çin'e ait geminin Malezya karasularına izinsiz girmesine tepki göstermişti.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin de 26 Haziran'daki ASEAN Zirvesi'nde Güney Çin Denizi sorununu gündeme getirerek, "Malezya, Güney Çin Denizi'nin ticaret ve barış denizi olması gerektiği fikrini savunmayı sürdürmektedir." açıklamasında bulunmuştu.

"Güney Çin Denizi" sorunu

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Kaynak: AA

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