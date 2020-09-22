Çin, Solomon Adalarında konsolosluk açtı
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Çin, Solomon Adalarında konsolosluk açtı

Çin, 1 yıl önce gerçekleştiği diplomatik anlaşmanın ardından Solomon Adaları'nda ilk konsolosluğunu açtı.

Çin, Solomon Adalarında konsolosluk açtı
22.09.2020 14:57 | Son Güncelleme: 22.09.2020 15:02

Çin, 1 yıl önce gerçekleştiği diplomatik anlaşmanın ardından Solomon Adaları'nda ilk konsolosluğunu açtı.

Çin, Solomon Adaları ile 1 yıl önce gerçekleştirdiği iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik anlaşmanın ardından dün Solomon Adaları'nda ilk konsolosluğunu açtı. Konsolosluğun açılışına; Çin Büyükelçisi Li Ming, Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare ve Başbakan Yardımcısı Manasseh Maelanga, Solomon Adaları Parlamento Sözcüsü John Patteson Oti ve Sözcü Yardımcısı Stanley Festus Sofu'nun da aralarında bulunduğu birçok bakan ve yetkili katıldı. Ming, açılışta yaptığı konuşmasında, konsolosluğun açılışının iki ülke arasında gerçekleştirilen diplomatik anlaşmanın birinci senesinin kutlaması olduğunu aktardı. Ming, "İki ülke arasında kurulan ilişkilerin ardından Çin ve Solomon Adaları birçok konuda verimli bir işbirliğine şahit oluyor. Çin, Solomon Adaları'nın sosyoekonomik gelişimine ve halkının yaşam standartlarının geliştirilmesinde destek oldu. Ayrıca iki ülke korona virüs (Covid-19) ile mücadele için bir araya geldi" ifadelerini kullandı.

Sogavare yaptığı açıklamada, iki ülke arasında gerçekleştirilen diplomatik anlaşmanın Tek Çin politikası ve BM'nin uygunluk kararı ile bağlantılı olduğunu bildirdi. Sogavare, "Solomon Adları Devleti olarak BM'nin uygunluk kararını 30 yıla varan bir süre beklemenin ardından, dikkatlice düşünerek Çin ile diplomatik anlaşmayı imzaladık" dedi.

Solomon Adları, geçtiğimiz yıl 21 Eylül'de Çin ile anlaşma imzalayarak diplomatik ilişkileri başlatmıştı. Anlaşmanın ardından Solomon Adaları, Çin Halk Cumhuriyeti halkına ait tek bir Çin olduğunu ve Tayvan'ın Çin'den ayrılamaz bir parça olduğunu açıklayarak Çin birliğine değinmişti. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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