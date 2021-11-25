Çin, Şiyan-11 uydusunu uzaya fırlattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin, Şiyan-11 uydusunu uzaya fırlattı

AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
Çin, Şiyan-11 uydusunu uzaya fırlattı

Çin, teknoloji test uydusu Şiyan-11'i uzaya gönderdi.

Çin, teknoloji test uydusu Şiyan-11'i uzaya gönderdi.

Xinhua ajansının haberine göre, uydu, Kuaicou-1A roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Gobi Çölü'nde bulunan Ciçuan Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun fırlatışın ardından planlanan yörünge konuma yerleştiği bildirildi.

Şiyan-11, Çin'in uydu teknolojisi testleri için yörüngede kurduğu takım uydu ağına katılacak. Uydu ağına en son, ekimde fırlatılan Şiyan-21 uydusu katılmıştı.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title