Çin, Şiyan-11 uydusunu uzaya fırlattı
AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
Çin, teknoloji test uydusu Şiyan-11'i uzaya gönderdi.
Çin, teknoloji test uydusu Şiyan-11'i uzaya gönderdi.
Xinhua ajansının haberine göre, uydu, Kuaicou-1A roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Gobi Çölü'nde bulunan Ciçuan Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydunun fırlatışın ardından planlanan yörünge konuma yerleştiği bildirildi.
Şiyan-11, Çin'in uydu teknolojisi testleri için yörüngede kurduğu takım uydu ağına katılacak. Uydu ağına en son, ekimde fırlatılan Şiyan-21 uydusu katılmıştı.
AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri
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