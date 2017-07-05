Çin Şirketlerinden Özbekistan İpek Böceği Yetiştiriciliği Sektörüne Dev Yatırım

Dünyada ipek böcekçiliği yapılan yaklaşık 15 ülkeden biri olan Özbekistan'a 2017 yılında 276 milyon dolarlık yatırım planlayan Çinli şirket temsilcileri Taşkent'te Uzbekipaksanoat (Özbek İpek Sanayi) Birliği yönetimi ile temaslarda bulundular.



Görüşmede ipek böceği yumurtaları üretimi, ipek kozası işlemesi, ipek üretimi ve ihracaatı meseleleri ele alındı. Ayrıca, bu sene Çin'den Özbekistan'a 10 milyon adet dut fidanı getirilmesi konusunda da anlaşmaya varıldı.



Özbekistan'da yapılan incelemeler, ülkede ipek böceği yetiştiriciliğin en zayıf noktası ipek böceği yumurtaları üretimi olduğunu gösterdi. Bundan dolayı her yıl 230-250 bin kutu yumurta ithal etmesi gerekiyor. Çin şirketleriyle ortak üretimi yola koymakla gereken yumurtaların üretimi tamamen yerelleştirilmesi planlanıyor.



Yıllık 26 bin ton ipek kozası üretimiyle dünyada üçüncü, üretimin tüm nüfusa oranı açısından birinci olan Özbekistan, 2021'de bu miktarı 35 bin tona yükseltmeyi hedefliyor. - TAŞKENT