Çin, Sinovac'ın Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi
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Çin, Sinovac'ın Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi

06.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:14
Çin, Sinovac'ın Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi

Çin'de Sinovac şirketinin geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yaygın kullanımına onay verildi.

Çin'de Sinovac şirketinin geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yaygın kullanımına onay verildi.

Ulusal Tıp Ürünleri İdaresinden (NMPA) yapılan açıklamada, aşının acil kullanım kapsamında risk grupları dışında genel nüfusa uygulanabilmesi için koşullu pazarlama izninin verildiği duyuruldu.

Böylece aşının yaygın kullanımının önü açıldı. Koşullu izin, firmanın aşının uygulaması devam ederken etkinlik sonuçlarını ve olası yan etkilerini düzenleyici kuruma rapor etmesini gerektiriyor.

NMPA, daha önce Aralık 2020'de Sinopharm'ın Kovid-19 aşısına yaygın kullanım onayı vermişti.

"Coronavac" adlı aşı adayı, formülünde Kovid-19'un "etkisizleştirilmiş" bir hali olan virüs bileşeni barındırıyor. Aşı, bu yolla vücudun güçsüzleştirilmiş virüse karşı doğal korumasını canlandırmayı ve bağışıklık tepkisi yaratmayı amaçlıyor.

Çin'de temmuzda acil durum kullanımına onay verilen aşı adayının 3'üncü aşama klinik denemeleri Brezilya, Şili, Endonezya ve Türkiye'de yürütülmüştü.

Coronavac, 3'üncü aşama denemeler kapsamında Türkiye'de 17 Eylül'de insanlar üzerinde test edilmeye başlanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım'da yaptığı açıklamada, Çin menşeli inaktif aşı adayından kış aylarında toplam 50 milyon doz satın almak üzere sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

İlk partisi 30 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşan aşı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca test edilmesinin ardından 14 Ocak'ta uygulanmaya başlanmıştı.

Sinovac'ın Brezilya'daki klinik denemelerde iş birliği yaptığı Butantan Enstitüsü, aşının Faz 3 çalışmalarında genel etkililik oranının yüzde 50,38 olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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