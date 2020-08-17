Çin sınırlarını yavaş yavaş nasıl genişletiyor?
Çin, muazzam topraklarının başlayıp sona erdiği yerlerde bazı ülkelerle devam eden anlaşmazlıklar yaşıyor.
17.08.2020 14:45 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:56
Çin, muazzam topraklarının başlayıp sona erdiği yerlerde bazı ülkelerle devam eden anlaşmazlıklar yaşıyor. Hindistan ile yaşanan son çatışma sadece bir örnek. Peki, Çin'in toprak egemenliği konusunda itici gücü ne ve ülke bu egemenliği savunmak için ne kadar ileri gidecek?
Kaynak: DailyMotion.com