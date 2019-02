Çin Sinemalarında Günlük Gişe Rekoru Kırıldı

İnternet üzerinden bilet satış hizmeti sağlayan Maoyan şirketi tarafından verilen bilgiye göre, ülke genelindeki sinemalarda Domuz Yılı'nın ilk günü olan 5 Şubat'ta toplam 1 milyar 430 milyon yuanlık (210 milyon ABD Doları) gişe hasılatı elde edildi.

Çin'deki sinema salonları, en yoğun dönemlerini Bahar Bayramı tatilinde yaşıyor. Ülkede bir önceki tek günlük gişe rekoru ise 1,27 milyar yuanla 2018'de Ay takvimine göre yılın ilk gününde kırılmıştı.

Dünyanın ikinci büyük film piyasasına sahip Çin'de geçen yıl 60,9 milyar yuandan fazla gişe geliri sağlandı.

Bahar Bayramı döneminde bu yıl da vizyonda yerli yapımlar ağırlıkta olurken, 5 Şubat günü en çok gişe hasılatı elde eden üç yapımın da komedi filmi olması dikkat çekti. 403 milyon yuanlık gişe hasılatıyla ilk sırada yer alan yönetmen Ning Hao'nun "Crazy Alien" filmini, Han Han'ın yönettiği "Pegasus" ve Stephen Chow'un yönettiği "The New King of Comedy" izledi.

Çin'in ilk dev bütçeli bilim kurgu filmi olan "The Wandering Earth" ile "Boonie Bears: Blast Into The Past" adlı animasyon filmi de geleneksel Ay takvimine göre yılın ilk gününde gişe hasılatı açısından dördüncü ve beşinci sıralarda yer aldı.

Kaynak: Bültenler