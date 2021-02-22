Çin: Sincan'daki Müslümanlara yönelik iddialar karalayıcı birer saldırıdan ibaret

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Sincan bölgesinde yaşayan Müslüman Uygurların yaşam koşullarıyla ilgili tepkilerin "karalayıcı birer saldırı" olarak nitelendirdi ve doğru olmadığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Sincan bölgesinde yaşayan Müslümanların yaşam koşullarıyla ilgili iddiaları "karalayıcı birer saldırı" olarak nitelendirdi ve doğru olmadığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 46'ncı oturumunda bir konuşma yapan Wang, Sincan bölgesinde yasalar çerçevesinde "terörle mücadele önlemlerinin" alındığını öne sürerek, bu bölgede yaşayanların dört yıldır "herhangi bir terör eylemiyle karşılaşmadan sosyal istikrar ve güçlü bir kalkınmaya" tanık olduklarını belirtti.

İnsan hakları aktivistleri ve BM uzmanları, Sincan'daki kamplarda 1 milyon civarında Uygur Türkünün tutulduğunu ve Müslümanların çok ciddi insan hakkı ihlaline maruz bırakıldığını söylüyor. Çin ise bu iddiaları reddediyor.

Wang konuşmasında, Sincan'da 24 bin cami bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Wang, "Bu temel bilgiler, Sincan'da hiçbir zaman sözde soykırım yapılmadığını, zorla çalıştırma olmadığını veya dini faaliyetlerin baskı altına alınmadığını ortaya koyuyor. Bu tahrik edici suçlamalar cehaletten ve önyargılardan kaynaklı uydurmalardır. Gerçekle hiçbir ilişkisi yoktur" diye konuştu.

Uygur Türklerinin durumuyla ilgili son dönemde birçok ülke Çin'e yönelik söylemini ve tutumunu sertleştirmeye başladı.

ABD, Çin'i Uygurlara soykırım yapmakla suçladı ve yaptırım uygulanabileceğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da daha erken saatlerde yaptığı açıklamada, Çin'in Uygur Türklerini hedef alan "geniş kapsamlı" işkence ve zorla çalıştırma gibi eylemlerde bulunduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugünkü konuşmasında Türkiye'nin bu konuda şeffaflık beklediğini ifade etti.

Çavuşoğlu, "Türkiye, Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterirken, Uygur Türklerinin ve diğer Müslümanların insan haklarının korunmasının öneminin de altını çiziyor. Yüksek Komiserlik heyetinin bölgeye olası ziyaretlerine ilişkin gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Çin'in daveti üzerine, kendi milli heyetimizi de bölgeyi ziyaret etmesi için göndereceğiz" dedi.

Wang da BM heyetini bölgeye davet etti ancak bunun zamanlamasına ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi.

Wang, "Sincan'ın kapıları her zaman açık. Farklı ülkelerden Sincan'a gelen çok sayıda ziyaretçi, gerçekleri ve doğruları yerinde öğrendi. Çin ayrıca, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ni de Sincan'da ağırlamaktan memnun olacaktır" diye konuştu.