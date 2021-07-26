Çin, Silisli Rulo Sac'da Japonya, Kore ve Avrupa Birliği'nden Yaptığı Dışalımlar için Anti Damping Vergisi Soruşturması Başlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin, Silisli Rulo Sac'da Japonya, Kore ve Avrupa Birliği'nden Yaptığı Dışalımlar için Anti Damping Vergisi Soruşturması Başlattı

Çin, Silisli Rulo Sac'da Japonya, Kore ve Avrupa Birliği'nden Yaptığı Dışalımlar için Anti Damping Vergisi Soruşturması Başlattı
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Reuters Haber Ajansı, Çin Ticaret Bakanlığı'nın silisli rulo sac dışalımında son beş yıldır geçerli olan tarifelerin sona ermesinin ardından sözkonusu üründe Japonya, Güney Kore ve Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan dışalımlara anti-damping soruşturması başlattığını bildirdi.

Reuters Haber Ajansı, Çin Ticaret Bakanlığı'nın silisli rulo sac dışalımında son beş yıldır geçerli olan tarifelerin sona ermesinin ardından sözkonusu üründe Japonya, Güney Kore ve Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan dışalımlara anti-damping soruşturması başlattığını bildirdi. Ne var ki tarifeler bir yıl içerisinde sonuçlandırılması gereken soruşturma sonucunda yeniden yürürlüğe konacak. JFE Steel Corp, Nippon Steel, Sumitomo Metal de içerisinde olmak üzere Japon çelik üreticileri %39 ile %45, 7 oranları arasında değişen anti-damping vergileri ödeyecek. AB ülkeleri için anti-damping vergisi oranı %46, 3 iken Güney Koreli firmalar için tarife %37, 3.

Soruşturma kararı, Çin Baoshan Demir Çelik firması ile Pekin Shougang firmasının çelik biriminin, tarifelerin sona ermesinin daha fazla dampinge yol açabileceği, dolayısıyla yerli çelik sektörüne zarar verebileceğini savunarak Mayıs ayında bakanlığa dilekçe vermelerinin ardından geldi.

Kaynak: steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Demir Mustafa Şentop Abdurrahman Bulut Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Balotelli Can Bartu Serdar Aziz Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çin, Silisli Rulo Sac'da Japonya, Kore ve Avrupa Birliği'nden Yaptığı Dışalımlar için Anti Damping Vergisi Soruşturması Başlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 18:22:50. #1.16#

title