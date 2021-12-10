Çin, Şicien-6 uydularını uzaya yolladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin, Şicien-6 uydularını uzaya yolladı

Çin, Şicien-6 uydularını uzaya yolladı
AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Çin, uzay araştırma ve yeni teknoloji testi için kullanılan Şicien-6 uydularının 5'nci grubunu uzaya gönderdi.

Çin, uzay araştırma ve yeni teknoloji testi için kullanılan Şicien-6 uydularının 5'nci grubunu uzaya gönderdi.

Şinhua ajansının haberine göre, iki uydudan oluşan grup, Long March (Uzun Yürüyüş)-4B roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Taklamakan Çölü'nde kurulu Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların, fırlatışın ardından Dünya yörüngesindeki planlanan konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, "Long March roketleriyle yapılan 400'üncü görev" olarak kayıtlara geçti.

Şicien-6 (SJ6) uyduları, uzay çevresini, radyasyon ve etkilerini incelemek, fiziksel çevre parametreleri kaydetmek ve diğer uzay deneyleri için kullanılıyor.

İkili takım olarak tasarlanan uydular, Şanghay Uzay Uçuş Teknolojisi Akademisi ve Dongfanghong Uydu Şirketince üretiliyor.

Şicien-6 uydularının ilk 4 grubu, 2004-2010 döneminde uzaya fırlatılmıştı.

Nikaragua, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesti

Nikaragua, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesti

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title