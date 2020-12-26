Çin Semalarında Gizemli 'Pembe Şey' ve Kayan Işıklar
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Çin Semalarında Gizemli 'Pembe Şey' ve Kayan Işıklar

26.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:47
Çin Semalarında Gizemli 'Pembe Şey' ve Kayan Işıklar

Sosyal medya yeni bir görüntü ile çalkalanıyor.

Sosyal medya yeni bir görüntü ile çalkalanıyor. 1 dakikalık görüntünün sahibi bir Çinli sosyal medya kullanıcısı.

İddiaya göre, görüntüler Tibet Platosu yakınlarındaki bölgede çekildi:

GÖRÜNTÜLER 40 DAKİKA

40 dakika içinde farklı zamanlarda farklı ışıklar gökyüzünde dolaştı.

Büyük bir pembe şey ve kayan ışıklar akılları karıştırdı.

Çünkü Çinli yetkililer, görüntüler yayıldıktan sonra hemen açıklama yaptı: "Bölgede meteor düşmedi. Işıkların kaydığı yerler tespit edilemedi. Ölen ya da yaralanan yok."

Gökyüzündeki kayan yıldızlar tabi ki, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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