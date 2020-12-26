Çin Semalarında Gizemli 'Pembe Şey' ve Kayan Işıklar
26.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:47
Sosyal medya yeni bir görüntü ile çalkalanıyor.
Sosyal medya yeni bir görüntü ile çalkalanıyor. 1 dakikalık görüntünün sahibi bir Çinli sosyal medya kullanıcısı.
İddiaya göre, görüntüler Tibet Platosu yakınlarındaki bölgede çekildi:
GÖRÜNTÜLER 40 DAKİKA
40 dakika içinde farklı zamanlarda farklı ışıklar gökyüzünde dolaştı.
Büyük bir pembe şey ve kayan ışıklar akılları karıştırdı.
Çünkü Çinli yetkililer, görüntüler yayıldıktan sonra hemen açıklama yaptı: "Bölgede meteor düşmedi. Işıkların kaydığı yerler tespit edilemedi. Ölen ya da yaralanan yok."
Gökyüzündeki kayan yıldızlar tabi ki, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.
Kaynak: Space Mag Türkiye