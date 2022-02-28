Çin Seddi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Çin Seddi filmi ne zaman, nerede çekildi?

Dünyaca ünlü yıldız Matt Damon'ın başrol oynadığı ve günümüzün en başarılı görsel tasarımcılarından Zhang Yimou'nun yönetmenliğini üstlendiği (Hero, House of Flying Daggers) Çin Seddi filmi, bu akşam ATV ekranlarında olacak. Film öncesifilmle ilgili araştırmalar yapılıyor. Çin Seddi filmi konusu nedir? Çin Seddi Filmi oyuncuları kimler? Çin Seddi filmi ne zaman, nerede çekildi? detaylar haberimizde.

ÇİN SEDDİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çin Seddi filmi, dünyanın en ikonik yapısı üzerinde, seçkin bir asker gücü tarafından insanlığı korumak için sergilenen cesur bir direniş hikayesini konu alıyor.Film, savaşçıların doğaüstü yaratıklara karşı Çin Seddi'nde yaptığı savaşı anlatır.

Willian Garin, İsimsiz Düzen adıyla bilinen seçkin savaşçılardan oluşan gizli bir ordu tarafından esir alınan usta bir okçu ve savaşta yaralanmış bir paralı askerdir. Kale Şehri denilen çok büyük bir askeri ileri karakolda, insanlığı bugüne kadar inşa edilmiş en büyük savunma yapılarından biri olan Çin Seddi'nin üstündeki doğaüstü güçlerden korumak üzere savaşırlar. Garin, dünyanın harikalarından biri olan Çin Seddi'nin ardındaki sırrı keşfeder.

ÇİN SEDDİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Çin Seddi filmi 2016 yılında vizyona girmiştir.

ÇİN SEDDİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Matt Damon - William Garin

Jing Tian - Komutan Lin

Pedro Pascal - Pero Tovar

Willem Dafoe - Sir Ballard

Andy Lau - Wang

Zhang Hanyu - General Shao

Eddie Peng - General Wu

Lu Han - Peng Yong

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