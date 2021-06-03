Çin Sayesinde, Karbon Yeni Bir Para Birimi Haline Gelebilir

Çin ulusal düzeydeki emisyon ticaret sistemi programına Haziran ayı sonunda başlamaya hazırken, yerli ve yabancı uzmanlar Çin'in dünya çapında karbon nötrlüğü sağlamadaki rolüne büyük umutlar bağladılar.

Çin ulusal düzeydeki emisyon ticaret sistemi programına Haziran ayı sonunda başlamaya hazırken, yerli ve yabancı uzmanlar Çin'in dünya çapında karbon nötrlüğü sağlamadaki rolüne büyük umutlar bağladılar. Uzmanlar yaptıkları açıklamada, Çin'in karbon emisyonlarını azaltma yolundaki çabaları göz önüne alındığında önemli bir fiyatlandırma gücü kazanmasının beklendiğini dile getirdiler.

Paulson Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve Yönetici Direktörü Deborah Lehr, Pazar günü Pekin'de düzenlenen Uluslararası Finans Forumu 2021 İlkbahar Toplantılarında " Çin'in şartları, standartları ve fiyatlandırmayı oluşturması ile karbon yeni bir para birimi haline gelebilir. " dedi.

Çin, yalnızca emisyonlarının ölçeği fırsat yarattığı için değil, aynı zamanda yenilikçi yeşil finansmanın yanı sıra yeşil teknolojide bir lider haline geldiği için iklim sektörü patlamasının kalbinde yer alacak.

Goldman Sachs, Çin'in 2060 yılına kadar net sıfır olma hedefinin temiz teknoloji altyapı yatırımları için 16 trilyon dolarlık bir fırsat olduğunu tahmin ediyor. Bu, 40 milyona kadar iş yaratabilir ve ekonomik büyümeyi hızlandırabilir. Lehr'e göre Çin, çevresel mal ve hizmetlerde yabancı firmalara daha fazla açılmaya başladı ve Çin'in karbon değişiminin başlatılması da yeni fırsatlar yaratacak.

Kaynak: Globaltimes

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre