Çin Savunma Bakanlığı: Çin'in güçlenen askeri kapasitesi hiçbir ülke için tehdit oluşturmuyor

Çin Savunma Bakanlığı, ulusal savunma ve silahlı kuvvetleri güçlendirmelerinin başka bir ülke için tehdit oluşturmadığını bildirdi.

Çin Savunma Bakanlığı, ulusal savunma ve silahlı kuvvetleri güçlendirmelerinin başka bir ülke için tehdit oluşturmadığını bildirdi.

Xinhua ajansının haberine göre, Bakanlık Sözcüsü Vu Çian, Çin'in savunma politikasını değiştirdiği ve silahlı kuvvetlerini güçlendirdiği iddialarına yanıt verdi.

Sözcü, Çin'in kendi egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumak amacıyla ulusal savunmasını ve ordusunu güçlendirdiğini belirtti.

Bu durumun hiçbir ülkeyi hedef almadığını veya hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını vurgulayan Vu, Çin'in, sosyalist sistemi, barışçıl kalkınmaya bağlılığı, dış politika ve kültürel gelenekler tarafından belirlenen doğası gereği savunmacı politikasına sıkı sıkıya bağlı olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer