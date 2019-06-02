Çin Savunma Bakanı Wei: ABD ile yapılacak bir savaş dünya için felaket olur
ABD'nin 'Asya’da artık sessiz kalmayacağız' uyarılarına Çin’den yanıt geldi: “ABD ile yapılacak bir savaş dünya için felaket olur” dedi
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), "Asya'da artık sessiz kalmayacağız" uyarılarına Çin'den yanıt geldi. Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe, "ABD ile yapılacak savaş dünya için bir felaket olur" dedi.
Singapur'da düzenlenen Asya'nın en büyük güvenlik zirvesi Shangri-La Diyaloğu'nda konuşan Wei, ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan'ın söz konusu zirvede yaptığı "Asya'nın istikrarını sağlama" açıklamalarına tepki gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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