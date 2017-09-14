Çin Sanayi Üretimi Beklentiyi Karşılamadı

Çin'in sanayi üretiminde büyüme beklentilerin gerisinde kaldı.

Çin Sanayi Üretimi Beklentiyi Karşılamadı

Çin'in sanayi üretiminde büyüme beklentilerin gerisinde kaldı.

Kaynak: Dunya.com