Çin sanayi üretimi 17 yılın en düşük seviyesinde arttı

14.08.2019 23:28

Çin sanayi üretimi büyümesi Temmuz ayında 17 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Çin, Temmuz ayında 2002'den bu yana en zayıf sanayi üretimi artışını kaydetti. Sanayi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 4.8 artarken, perakende satışlar yüzde 7.6 yükseldi. Mevsimsel etkilerin bu düşüşe yol açtığı düşünülürken Temmuz ayı sonuçları ekonomistler tarafından tahmin edilenden düşük kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA