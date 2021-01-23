Çin, sahil güvenlik ekiplerine "egemenliğini ihlal eden unsurları" imha etme yetkisi verdi
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Çin, sahil güvenlik ekiplerine "egemenliğini ihlal eden unsurları" imha etme yetkisi verdi

23.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:37
Çin, sahil güvenlik ekiplerine

Çin'de sahil güvenlik ekiplerine, ülkenin egemenliğini ihlal eden unsurları imha etme yetkisi verildi.

Çin'de sahil güvenlik ekiplerine, ülkenin egemenliğini ihlal eden unsurları imha etme yetkisi verildi.

Çin'de, dün, sahil güvenlik güçlerinin yetkilerini arttıran yeni bir sahil güvelik kanunu yürürlüğe girdi.

Kanun uyarınca, sahil güvenlik ekiplerine, "denizlerde yabancı kuruluşlar veya şahıslar tarafından ulusal egemenlik ve yargı yetkisinin ihlal edildiği durumlarda silah kullanımı da dahil gerekli tüm tedbirleri alma" yetkisi tanındı.

Ayrıca, yasa, Çin sahil güvenliğine, Çin'in hak iddia ettiği resifler ile adalar üzerine inşa edilen diğer ülkelere ait yapıları yıkma ve Çin'in karasularına yasa dışı olarak giren yabancı gemileri ele geçirme veya emir verme yetkisi de veriyor.

Söz konusu yasanın ihtilaflı Güney Çin Denizi'ndeki çatışma riskini artırabileceği kaydediliyor.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takım adalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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