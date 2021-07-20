Çin, saatte 600 kilometre hıza çıkabilen maglev trenini tanıttı
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Çin, saatte 600 kilometre hıza çıkabilen maglev trenini tanıttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Çin, saatte 600 kilometre hıza çıkabilen maglev trenini tanıttı Çin, yüksek hızlı manyetik levitasyon (Maglev) trenini tanıttı.

- Çin, saatte 600 kilometre hıza çıkabilen maglev trenini tanıttı

PEKİN - Çin, yüksek hızlı manyetik levitasyon (Maglev) trenini tanıttı. Trenin saatte 600 kilometre hıza çıkabildiği aktarıldı.

Çin, yüksek hızlı tren teknolojisinde çığır açan yüksek hızlı manyetik levitasyon trenini tanıttı. Shandong eyaletinde yer alan Qingdao'da yerel olarak geliştirilen trenin, saatte 600 kilometre hıza çıkabildiği aktarıldı. Trenin sürüş testleri geçtiğimiz yıl haziran ayında Şangay'da başlarken, resmi olarak hizmete alınmasın halinde dünyanın en hızlı toplu taşıma aracı unvanını alacak.

Pekin-Şangay arasının bu teknoloji ile 2,5 saatte inmesi beklenirken, iki şehir arasındaki yüksek hızlı tren seyahati 5,5 saat, uçakla yolculuk ise 3 saat sürüyor.

Çin, söz konusu teknolojiyi yaklaşık 20 yıldır çok sınırlı bir ölçekte kullanırken, Şangay şehir merkezinden Pudong Havaalanı arasında 30 kilometrelik bir maglev hattı bulunuyor.

Çin, yüksek hızlı demiryolu yapımında dünya lideri konumundayken, 2020'nin sonunda ülke genelinde hizmette olan 37 bin 900 kilometrelik yüksek hızlı demiryolu hattı bulunuyor.

Maglev teknolojinde mıknatıslar yardımı tren ve ray arasındaki sürtünme önlenerek, yüksek hızlara çıkılması sağlanıyor.

Çin, saatte 600 kilometre hıza çıkabilen maglev trenini tanıttı
Çin, saatte 600 kilometre hıza çıkabilen maglev trenini tanıttı
Çin, saatte 600 kilometre hıza çıkabilen maglev trenini tanıttı
Çin, saatte 600 kilometre hıza çıkabilen maglev trenini tanıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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