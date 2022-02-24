Çin: "Rusya'ya askeri destek planımız yok" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin: "Rusya'ya askeri destek planımız yok"

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Çin:

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chungying, Çin'in Rusya'ya herhangi bir askeri teçhizat sağlama niyetinde olmadığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chungying, Çin'in Rusya'ya herhangi bir askeri teçhizat sağlama niyetinde olmadığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chungying, Rusya'nın askeri harekat kararının ardından açıklama yaptı. Hua Chunying, bu konuda Çin'in yaklaşımının ABD'nin yaklaşımından niteliksel olarak farklı olduğunu belirterek, "Çatışma riskini gördüğümüzde birbirimize silah sağlamak için inisiyatif almıyoruz. ABD'nin, Ukrayna'ya yaptığı gibi askeri tesis ve teçhizat sağlamayacağız. Güçlü bir ülke olarak Rusya'nın bu konuda Çin'e veya diğer ülkelere ihtiyacı olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - PEKİN

İhlas Haber Ajansı - Politika

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Rusya, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title