Çin, Rusya-Ukrayna savaşında nükleer santralde çıkan yaygından "endişeli"

Çin'in, Rusya- Ukrayna savaşında Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali'nde çıkan yangın nedeniyle "endişeli" olduğu açıklandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin yaptığı açıklamada, santralde çıkan yangınla ilgili haberleri endişeyle izlediklerini belirterek ilgili taraflardan nükleer tesislerin güvenliğini sağlamaları çağrısında bulundu.

Sözcü Vang, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının Ukrayna'daki nükleer otoritelerden edindiği bilgiye göre santralin ana ekipmanlarında hasara rastlanmadığı ve radyasyon seviyesinin değişmediği bilgisini aktardı.

Ukrayna'daki gelişmeleri yakından izlediklerini dile getiren Vang, Çin'in nükleer güvenliğine büyük önem verdiğinin altını çizdi.

Vang, "Tüm tarafları sükunet ve itidal ile hareket etmeye, gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemeye ve nükleer tesislerin güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz." dedi.

Rus ordusunun kontrolüne geçmişti

Ukrayna Nükleer Düzenlemeler Denetim Kurulu, ülkedeki çatışmalar sırasında Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurmuştu.

Kuruldan yapılan açıklamada, santral sahasında çatışmalar sonucu çıkan yangının söndürüldüğü, Rus ordusunun kontrolüne geçmesine rağmen santral personelinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilmişti.

Açıklamada, santraldeki güç ünitelerinin bütünlüğünü koruduğu, radyasyon durumunda değişiklik tespit edilmediği bildirilmişti.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.

Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.